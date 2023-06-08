БпЛА типу "Шахед" у повітряному просторі. Фото: google.com

Наразі в декількох областях України все ще триває повітряна тривога. Є загроза удару безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:57. "Загроза удару Шахедами в регіонах, де оголошено повітряну тривогу!" — йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Нагадаємо, що багато українців не висипається, через постійні повітряні тривоги. Як же привести себе до ладу, якщо ніч була безсонна, а вдень потрібно працювати і займатися своїми справами.