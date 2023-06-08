У "червоних" областях загроза Шахедів
8 червня 2023 01:56
оновлено: 02:24
БпЛА типу "Шахед" у повітряному просторі. Фото: google.com
Наразі в декількох областях України все ще триває повітряна тривога. Є загроза удару безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 01:57. "Загроза удару Шахедами в регіонах, де оголошено повітряну тривогу!" — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що багато українців не висипається, через постійні повітряні тривоги. Як же привести себе до ладу, якщо ніч була безсонна, а вдень потрібно працювати і займатися своїми справами.