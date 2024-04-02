Враг нанес удар по Днепру — в ОВА сообщили о пострадавших

Ракета летит в небе. Фото: СНБО

Враг нанес сильный ракетный удар по Днепру. В результате пострадали по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает глава Днепровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 2 апреля.

Читайте также:

Удар россиян по Днепру. Фото: скрнишот

Удар окупантов по Днепру

Российские захватчики нанесли мощный ракетный удар по Днепру. Детали пока не сообщаются, однако известно о по меньшей мере пятерых пострадавших.

В ОВА также призывали не фотографировать и не выкладывать в социальных сетях места прилетов вражеских ракет.

Там также напомнили, что воздушная тревога продолжается, поэтому местным жителям не следует покидать укрытия.

Ранее мы сообщали, что взрывы в Днепре 2 апреля прогремели около 02:05. В области была объявлена воздушная тревога, на город произошла атака ударных беспилотников.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Каменское Днепропетровской области в субботу, 30 марта. В результате обстрела погиб 36-летний мужчина.