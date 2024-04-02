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Ворог завдав удару по Дніпру — в ОВА повідомили про постраждалих

2 квітня 2024 17:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ворог завдав удару по Дніпру — в ОВА повідомили про постраждалих
Ракета летить у небі. Фото: РНБО
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ворог завдав сильного ракетного удару по Дніпру. Внаслідок цього постраждало щонайменше п'ятеро людей.

Про це повідомляє очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак у вівторок, 2 квітня.

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Удар окупантів по Дніпру

Російські загарбники завдали потужного ракетного удару по Дніпру. Деталі наразі не повідомляються, проте відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих.

В ОВА також закликали не фотографувати і не викладати у соціальних мережах місця прильотів ворожих ракет.

Там також нагадали, що повітряна тривога триває, тому місцевим мешканцям не варто покидати укриттів.

Раніше ми повідомляли, що вибухи в Дніпрі 2 квітня пролунали близько 02:05. В області було оголошено повітряну тривогу, на місто відбулася атака ударних безпілотників.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Кам'янське Дніпропетровської області у суботу, 30 березня. Внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік.

війна
вибух
Дніпро
Україна
ракетний удар

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