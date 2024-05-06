В Днепре раздался мощный взрыв
6 мая 2024 12:42
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
Российские оккупанты днем, 6 мая, запустили ракету в направлении Днепра. В городе раздался мощный взрыв.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные жители.
Читайте также:
Ракета в направлении Днепра
"Ракета на Днепр с востока", — говорится в сообщении.
Впоследствии в городе раздался мощный взрыв.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Целью врага стали энергетические объекты.
Также российские оккупанты в ночь на 6 мая снова атаковали Украину. Для очередного обстрела враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.
Читайте Новини.LIVE!