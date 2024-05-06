В Днепре раздался мощный взрыв

Ракета в небе. Фото: АрмияInform

Российские оккупанты днем, 6 мая, запустили ракету в направлении Днепра. В городе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные жители.

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Ракета в направлении Днепра

"Ракета на Днепр с востока", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Впоследствии в городе раздался мощный взрыв.

Пост о взрыве в Днепре. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Целью врага стали энергетические объекты.

Также российские оккупанты в ночь на 6 мая снова атаковали Украину. Для очередного обстрела враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.