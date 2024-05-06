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Ночная атака оккупантов — сколько ударных БпЛА удалось уничтожить украинской ПВО

6 мая 2024 07:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ночная атака оккупантов — сколько ударных БпЛА удалось уничтожить украинской ПВО
Работа сил ПВО. Фото: воздушное командование "Запад"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 6 мая, снова атаковали Украину. Для очередного обстрела враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

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В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 12 российских ударных беспилотников. Все цели приземлили в Сумской области.

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Пост Олещука. Фото: t.me/ComAFUA
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Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Целью врага стали энергетические объекты.

Впоследствии объекты критической инфраструктуры в Сумах перевели на резервное питание. Также в городе разворачивают пункты несокрушимости.

война
беспилотники
Украина
Сумская область
обстрелы
оккупанты
ПВО
дрон Шахид-136

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