Ночная атака оккупантов — сколько ударных БпЛА удалось уничтожить украинской ПВО
Российские оккупанты в ночь на понедельник, 6 мая, снова атаковали Украину. Для очередного обстрела враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.
Уничтожение российских БпЛА ночью
В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 12 российских ударных беспилотников. Все цели приземлили в Сумской области.
Напомним, ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Целью врага стали энергетические объекты.
Впоследствии объекты критической инфраструктуры в Сумах перевели на резервное питание. Также в городе разворачивают пункты несокрушимости.
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