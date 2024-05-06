У Дніпрі пролунав потужний вибух
6 травня 2024 12:42
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
Російські окупанти вдень, 6 травня, запустили ракету в напрямку Дніпра. У місті пролунав потужний вибух.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві мешканці.
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Ракета в напрямку Дніпра
"Ракета на Дніпро зі сходу", — йдеться у повідомленні.
Згодом у місті пролунав потужний вибух.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.
Також російські окупанти у ніч на 6 травня знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.
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