У Дніпрі пролунав потужний вибух

Ракета в небі. Фото: АрміяInform

Російські окупанти вдень, 6 травня, запустили ракету в напрямку Дніпра. У місті пролунав потужний вибух.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві мешканці.

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"Ракета на Дніпро зі сходу", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Згодом у місті пролунав потужний вибух.

Допис про вибух в Дніпрі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Також російські окупанти у ніч на 6 травня знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.