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У Дніпрі пролунав потужний вибух

6 травня 2024 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпрі пролунав потужний вибух
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вдень, 6 травня, запустили ракету в напрямку Дніпра. У місті пролунав потужний вибух.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві мешканці.

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"Ракета на Дніпро зі сходу", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Згодом у місті пролунав потужний вибух.

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Допис про вибух в Дніпрі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Також російські окупанти у ніч на 6 травня знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.

війна
вибух
Дніпро
окупанти
повітряна тривога
ракети

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