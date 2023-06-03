В Днепре раздался взрыв
Сегодня вечером, 3 июня, в Днепре раздался взрыв. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне" и мониторинговые Telegram-каналы.
Взрыв в Днепре
Около 20:30 появилась информация, что в городе Днепр был слышен взрыв. Местные Telegram-каналы сообщили о задымлении.
Издание "Суспільне" пишет, что взрыв прогремел до начала объявления воздушной тревоги.
По предварительной информации, это была ракета наземного базирования с ОТРК.
Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Украины. В частности, вчера, 2 июня, вражескому обстрелу подверглась Запорожская область, в результате чего есть погибшие и раненые.
Также мы писали, что 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате атаки пострадало более 10 человек.