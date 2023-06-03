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В Днепре раздался взрыв

3 июня 2023 20:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре раздался взрыв
Людей призвали находиться в укрытиях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 3 июня, в Днепре раздался взрыв. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне" и мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрыв в Днепре

Около 20:30 появилась информация, что в городе Днепр был слышен взрыв. Местные Telegram-каналы сообщили о задымлении.

Издание "Суспільне" пишет, что взрыв прогремел до начала объявления воздушной тревоги.

По предварительной информации, это была ракета наземного базирования с ОТРК.

Карта тревог
Карта воздушных тревог по состоянию на 20:43. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Украины. В частности, вчера, 2 июня, вражескому обстрелу подверглась Запорожская область, в результате чего есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате атаки пострадало более 10 человек.

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