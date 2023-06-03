Людей закликали перебувати в укриттях

Сьогодні ввечері, 3 червня, у Дніпрі пролунав вибух. Наразі в місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне" та моніторингові Telegram-канали.

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Вибух у Дніпрі

Близько 20:30 з'явилася інформація, що у місті Дніпро було чутно вибух. Місцеві Telegram-канали повідомили про задимлення.

Видання "Суспільне" пише, що вибух пролунав до початку оголошення повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, це була ракета наземного базування з ОТРК.

Карта повітряних тривог станом на 20:43. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію України. Зокрема, вчора, 2 червня, ворожого обстрілу зазнала Запорізька область, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Також ми писали, що 1 червня російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок атаки постраждало понад 10 людей.