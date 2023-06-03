У Дніпрі пролунав вибух
Сьогодні ввечері, 3 червня, у Дніпрі пролунав вибух. Наразі в місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне" та моніторингові Telegram-канали.
Вибух у Дніпрі
Близько 20:30 з'явилася інформація, що у місті Дніпро було чутно вибух. Місцеві Telegram-канали повідомили про задимлення.
Видання "Суспільне" пише, що вибух пролунав до початку оголошення повітряної тривоги.
За попередньою інформацією, це була ракета наземного базування з ОТРК.
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію України. Зокрема, вчора, 2 червня, ворожого обстрілу зазнала Запорізька область, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Також ми писали, що 1 червня російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок атаки постраждало понад 10 людей.