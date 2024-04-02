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В Днепре от обстрела повреждено учебное заведение

2 апреля 2024 17:44
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Чекарёва Мария
редактор
В Днепре от обстрела повреждено учебное заведение
У Дніпрі від обстрілу пошкоджено заклад освіти
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Во вторник, 2 апреля, из-за ракетной атаки РФ в Днепре повреждено одно из учебных заведений.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, и жизни мальчиков и девочек" , — отметил глава ОВА.

Новость дополняется

Местные паблики опубликовали видео с первыми минутами после прилета.

 

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