В Днепре от обстрела повреждено учебное заведение
2 апреля 2024 17:44
У Дніпрі від обстрілу пошкоджено заклад освіти
Во вторник, 2 апреля, из-за ракетной атаки РФ в Днепре повреждено одно из учебных заведений.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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"К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, и жизни мальчиков и девочек" , — отметил глава ОВА.
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Местные паблики опубликовали видео с первыми минутами после прилета.
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