В Днепре от обстрела повреждено учебное заведение

У Дніпрі від обстрілу пошкоджено заклад освіти

Во вторник, 2 апреля, из-за ракетной атаки РФ в Днепре повреждено одно из учебных заведений.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, и жизни мальчиков и девочек" , — отметил глава ОВА.

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Местные паблики опубликовали видео с первыми минутами после прилета.