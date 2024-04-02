У Дніпрі від ракетного удару пошкоджено заклад освіти
2 квітня 2024 17:44
У Дніпрі від обстрілу пошкоджено заклад освіти. Фото: Суспільне Дніпро
У вівторок, 2 квітня, через ракетну атаку РФ у Дніпрі пошкоджений один із закладів освіти.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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"На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат", — зазначив очільник ОВА.
Місцеві пабліки опублікували перші хвилини після прильоту.
Нагадаємо, удень 2 квітня російські окупанти атакували Дніпро ракетою Х-59 "Гедзь". У місті лунали вибухи. Працювала ППО.
Згодом у мережі з'явилося відео перших хвилин після атаки. На цих кадрах зафіксовано руйнування. Помітно, що в будівлі вибито шибки та пошкоджено інтер'єр.
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