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У Дніпрі від ракетного удару пошкоджено заклад освіти

2 квітня 2024 17:44
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Дніпрі від ракетного удару пошкоджено заклад освіти
У Дніпрі від обстрілу пошкоджено заклад освіти. Фото: Суспільне Дніпро
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У вівторок, 2 квітня, через ракетну атаку РФ у Дніпрі пошкоджений один із закладів освіти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій  Лисак.

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"На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат", — зазначив очільник ОВА.

Місцеві пабліки опублікували перші хвилини після прильоту.

Нагадаємо, удень 2 квітня російські окупанти атакували Дніпро ракетою Х-59 "Гедзь". У місті лунали вибухи. Працювала ППО.

Згодом у мережі з'явилося відео перших хвилин після атаки. На цих кадрах зафіксовано руйнування. Помітно, що в будівлі вибито шибки та пошкоджено інтер'єр.

школи
вибух
Дніпро
ракетний удар

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