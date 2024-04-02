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Вибухи в Дніпрі — в мережу потрапило відео перших хвилин після удару

2 квітня 2024 17:33
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Дніпрі — в мережу потрапило відео перших хвилин після удару
Вибиті шибки внаслідок вибухів у Дніпрі. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережу потрапило відео перших хвилин після вибуху у Дніпрі. На опублікованих кадрах видно, що у будівлі вибиті шибки, та є руйнування інтер'єру.

Про це повідомляють соцмережі.

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Наслідки вибухів у Дніпрі

За інформацією від голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, руйнувань зазнав міський освітній заклад. За його словами, попередньо постраждало п'ятеро осіб.

Вибухи в Дніпрі — в мережу потрапило відео перших хвилин після удару - фото 1
Джерело: Telegram Сергія Лисака

Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі пролунали вибухи через роботу ППО по керованій російській авіаракеті Х-59 "Ґедзь".

Кошмарили місто й і іранські дрони-камікадзе: вночі у Дніпрі також було чутно звуки вибухів.

вибух
Дніпро
Україна
ракета
війна в Україні

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