В Днепропетровской области раздался взрыв
3 ноября 2023 12:47
Работа ПВО. Фото: "Радио Свобода"
В Днепропетровской области сегодня днем, 3 ноября, раздался взрыв. Он произошел в результате работы противовоздушной обороны по российскому беспилотнику.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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В Воздушных силах назвали причину взрыва:
"Днепропетровская область — работает ПВО по вражескому БпЛА".
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали беспилотниками военную базу в Ивано-Франковской области. Обошлось без пострадавших.
Также мы писали, что ночью враг ударил дронами "шахед" по Харькову и области. В результате атаки было повреждено учебное заведение.
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