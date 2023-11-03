В Днепропетровской области раздался взрыв

Работа ПВО. Фото: "Радио Свобода"

В Днепропетровской области сегодня днем, 3 ноября, раздался взрыв. Он произошел в результате работы противовоздушной обороны по российскому беспилотнику.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах назвали причину взрыва:

"Днепропетровская область — работает ПВО по вражескому БпЛА".

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали беспилотниками военную базу в Ивано-Франковской области. Обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что ночью враг ударил дронами "шахед" по Харькову и области. В результате атаки было повреждено учебное заведение.