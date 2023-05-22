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В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ночных обстрелов

22 мая 2023 07:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ночных обстрелов
Последствия российских обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 22 мая, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Этой ночью защитники из ПВК "Восток" сбили над нашей областью 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты. Просто лучшие. Спасибо! Однако, к сожалению, есть и "прилеты", — рассказал Лысак.

По его словам, в Днепровском районе в результате ракетной атаки ранен 27-летний мужчина. В настоящее время он находится в больнице.

К тому же повреждены несколько зданий спасательного подразделения. На месте происшествия произошло два пожара, которые уже ликвидировали. Оккупанты уничтожили и повредили более 10 грузовых и легковых автомобилей, столько же единиц спецтехники — повреждены. Разбиты также 25 частных машин и два автобуса.

Лысак рассказал, что попадание произошло и по частному предприятию в городе Днепр. Там повреждены три здания.

"В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БпЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. Пострадали семь человек. Женщины 52 и 70 лет — в больнице", — сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Зацепили три частных дома и девять многоквартирных, а также — детский сад, магазины и админздания. В результате российской атаки повреждены шесть авто.

Лысак добавил, что обследование территории продолжается.

Последствия российского обстрела
Последствия российских обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Спасатель ликвидирует последствия российских обстрелов в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Последствия российских обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Последствия российских обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Последствия российских обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Последствия российских обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли шесть ракетных и 52 авиационных удара, также совершили 65 обстрелов с РСЗО. Кроме того, оккупанты нанесли масштабный ракетно-авиационный удар.

Также мы писали, что в воскресенье, 21 мая, в Харькове произошли два мощных взрыва

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