В Днепровском районе возросло количество пострадавших в результате атаки РФ, — ОВА

Последствия атаки. Фото: ОВА

Российские войска во вторник, 23 апреля, совершили очередной обстрел Днепропетровской области. В результате атаки количество пострадавших возросло до восьми.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Число пострадавших в Днепровском районе выросло. Сейчас известно уже о восьми пострадавших", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: ОВА

Известно о раненой 23-летней девушке, которая получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Еще трое мужчин 32, 43 и 47 лет находятся в состоянии средней тяжести, двое — в больнице.

Последствия атаки. Фото: ОВА

Последствия атаки. Фото: ОВА

Кроме того, враг пять раз обстрелял Никопольский район из артиллерии, более 15 раз ударил дронами-камикадзе и трижды сбрасывал снаряды с беспилотников. В результате пострадали два человека.

Последствия атаки. Фото: ОВА

Последствия атаки. Фото: ОВА

"Повреждены пятиэтажка, 16 частных домов и пять хозяйственных построек. Среди изуродованного — админздание, инфраструктурный объект, магазин и авто. Зацепило газопровод и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются", — добавил Лысак.

Последствия атаки. Фото: ОВА

Скриншот поста Лысака

Напомним, российские войска сбросили авиабомбу на Салтовский район Харькова. Там были повреждены 15 жилых домов.

Также сегодня россияне обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.

Кроме того, враг атаковал КАБами Константиновку Донецкой области. Полиция показала первые кадры после удара.