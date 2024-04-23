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В Днепровском районе возросло количество пострадавших в результате атаки РФ, — ОВА

23 апреля 2024 19:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Днепровском районе возросло количество пострадавших в результате атаки РФ, — ОВА
Последствия атаки. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска во вторник, 23 апреля, совершили очередной обстрел Днепропетровской области. В результате атаки количество пострадавших возросло до восьми.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрелы Днепропетровщины 23 апреля

"Число пострадавших в Днепровском районе выросло. Сейчас известно уже о восьми пострадавших", — говорится в сообщении.

обстрел Днепропетровщины 23 апреля
Последствия атаки. Фото: ОВА

Известно о раненой 23-летней девушке, которая получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Еще трое мужчин 32, 43 и 47 лет находятся в состоянии средней тяжести, двое — в больнице.

обстрел Днепропетровщины 23 апреля
Последствия атаки. Фото: ОВА
обстрел Днепропетровщины 23 апреля
Последствия атаки. Фото: ОВА

Кроме того, враг пять раз обстрелял Никопольский район из артиллерии, более 15 раз ударил дронами-камикадзе и трижды сбрасывал снаряды с беспилотников. В результате пострадали два человека.

обстрел Днепропетровщины 23 апреля
Последствия атаки. Фото: ОВА
обстрел Днепропетровщины 23 апреля
Последствия атаки. Фото: ОВА

"Повреждены пятиэтажка, 16 частных домов и пять хозяйственных построек. Среди изуродованного — админздание, инфраструктурный объект, магазин и авто. Зацепило газопровод и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются", — добавил Лысак.

обстрел Днепропетровщины 23 апреля
Последствия атаки. Фото: ОВА
обстрелы Днепропетровщины 23 апреля
Скриншот поста Лысака

Напомним, российские войска сбросили авиабомбу на Салтовский район Харькова. Там были повреждены 15 жилых домов.

Также сегодня россияне обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.

Кроме того, враг атаковал КАБами Константиновку Донецкой области. Полиция показала первые кадры после удара.

Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
атака

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