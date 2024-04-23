У Дніпровському районі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ, — ОВА

Наслідки атаки. Фото: ОВА

Російські війська у вівторок, 23 квітня, здійснили черговий обстріл Дніпропетровської області. Внаслідок атаки кількість постраждалих зросла до восьми.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Число постраждалих у Дніпровському районі зросло. На зараз відомо вже про вісьмох потерпілих", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: ОВА

Відомо про поранену 23-річну дівчину, яка отримала важку відкриту черепно-мозкову травму. Ще троє чоловіків 32, 43 та 47 років перебувають в стані середньої тяжкості, двоє — в лікарні.

Наслідки атаки. Фото: ОВА

Наслідки атаки. Фото: ОВА

Крім того, ворог п'ять разів обстріляв Нікопольський район з артилерії, понад 15 разів вдарив дронами-камікадзе та тричі скидав снаряди з безпілотників. Внаслідок цього постраждали двоє людей.

Наслідки атаки. Фото: ОВА

Наслідки атаки. Фото: ОВА

"Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і п'ять господарських споруд. Серед понівеченого — адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин та авто. Зачепило газогін й лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються", — додав Лисак.

Наслідки атаки. Фото: ОВА

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, російські війська скинули авіабомбу на Салтівський район Харкова. Там було пошкоджено 15 житлових будинків.

Також сьогодні росіяни обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.

Крім того, ворог атакував КАБами Костянтинівку Донецької області. Поліція показала перші кадри після удару.