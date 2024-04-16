В Донецкой области оккупанты убили одного мужчину и ранили еще двоих
Российские оккупанты продолжают убивать гражданских украинцев. Так, 15 апреля жертвой атак захватчиков стал один человек из Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram во вторник, 16 апреля.
Обстрелы Донецкой области
"За 15 апреля россияне убили одного жителя Донецкой области — в Красногоровке", — рассказал Филашкин.
Еще два человека в Донецкой области получили ранения.
Филашкин также опубликовал общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, российские оккупанты в ночь на вторник, 16 апреля, в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал беспилотники типа Shahed-131/136. Противовоздушной обороне Украине удалось уничтожить все вражеские цели.
Также 15 апреля российские захватчики обстреляли управляемой авиационной бомбой село Лукьянцы Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, также есть ранены.
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