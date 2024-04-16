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В Донецкой области оккупанты убили одного мужчину и ранили еще двоих

16 апреля 2024 08:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Донецкой области оккупанты убили одного мужчину и ранили еще двоих
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото архивное: t.me/VadymFilashkin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты продолжают убивать гражданских украинцев. Так, 15 апреля жертвой атак захватчиков стал один человек из Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram во вторник, 16 апреля.

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"За 15 апреля россияне убили одного жителя Донецкой области — в Красногоровке", — рассказал Филашкин.

Еще два человека в Донецкой области получили ранения.

Филашкин также опубликовал общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи.

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Пост Филашкина. Фото: t.me/VadymFilashkin
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Пост Филашкина. Фото: t.me/VadymFilashkin

Напомним, российские оккупанты в ночь на вторник, 16 апреля, в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал беспилотники типа Shahed-131/136. Противовоздушной обороне Украине удалось уничтожить все вражеские цели.

Также 15 апреля российские захватчики обстреляли управляемой авиационной бомбой село Лукьянцы Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, также есть ранены.

война
Украина
Донецкая область
обстрелы
оккупанты

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