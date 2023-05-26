В Донецкой ОВА рассказали, сколько еще детей остается в зоне активных боевых действий

Александр Вдовенко во время брифинга. Фото: Донецкая ОВА

Сегодня, 26 мая, во время брифинга в пресс-центре Донецкой ОВА начальник отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Александр Вдовенко сообщил, что из населенных пунктов, где ведутся активные бои, эвакуировано 128 детей вместе с родителями или законными представителями. Отмечается, что это делалось в принудительном порядке.

Об этом информирует Донецкая ОВА.

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Эвакуация украинцев

Отмечается, что Правительство приняло решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями с целью защиты детей, находящихся в зоне проведения боевых действий. Проведение обязательной эвакуации принудительно начато 7 апреля 2023 года. Охвачен уже 21 населенный пункт Донецкой области.

Эвакуировано уже 128 детей. В населенных пунктах, где ведутся боевые действия, остаются еще восемь несовершеннолетних:

Бахмут — 4

Авдеевка — 1 (родители скрывают ребенка)

Красногоровка — 2

село Керамик — 1 (родители категорически отказываются).

"Мы призываем всех выехать в более безопасные регионы Украины. К сожалению, обстрелы со стороны оккупантов становятся все чаще. Почти каждый день поступает информация о раненых и погибших гражданских, поэтому не пренебрегайте своей жизнью и жизнью своих детей. Помните — эвакуация спасает жизнь!" — заявил Александр Вдовенко.

Кроме этого он отметил, что сейчас идет рассмотрение вопроса о внедрении эвакуации детей принудительным способом из других населенных пунктов Донецкой области.

Напомним, что на Донбассе сложно проводить принудительную эвакуацию, ведь некоторых родителей очень трудно убедить в том, что ребенка нужно вывезти с опасных территорий. Кабмин определил, каким образом следует проводить такую эвакуацию, но срабатывает человеческий, родительский фактор.

Сотрудники полиции из поселка Северное Донецкой области эвакуировали семь человек. Среди них четыре ребенка. Отмечается, что правоохранители вывозили граждан Украины под обстрелами.