У Донецькій ОВА розповіли, скільки ще дітей залишається у зоні активних бойових дій

Олександр Вдовенко під час брифінгу. Фото: Донецька ОВА

Сьогодні, 26 травня, під час брифінгу у пресцентрі Донецької ОВА начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Олександр Вдовенко повідомив, що з населених пунктів, де ведуться активні бої, евакуйовано 128 дітей разом з батьками або законними представниками. Зазначається, що це робилось у примусовому порядку.

Про це інформує Донецька ОВА.

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Евакуація українців

Зазначається, що Уряд ухвалив рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з метою захисту дітей, які перебувають у зоні проведення бойових дій. Проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб розпочато 7 квітня 2023 року. Охоплено вже 21 населений пункт Донеччини.

Евакуйовано вже 128 дітей. У населених пунктах, де ведуться бойові дії, залишається ще вісім неповнолітніх:

Бахмут — 4

Авдіївка — 1 (батьки приховують дитину)

Красногорівка — 2

село Керамік — 1 (батьки категорично відмовляються).

"Ми закликаємо усіх виїхати до більш безпечних регіонів України. На жаль, обстріли з боку окупантів стають дедалі частішими. Майже щодня надходить інформація про поранених та загиблих цивільних, тож не нехтуйте своїм життям та життям своїх дітей. Пам’ятайте — евакуація рятує життя!" — заявив Олександр Вдовенко.

Крім цього він зазначив, що зараз йде розгляд питання щодо впровадження евакуації дітей в примусовий спосіб з інших населених пунктів Донецької області.

Нагадаємо, що наразі на Донеччині складно проводити примусову евакуацію, адже деяких батьків дуже важко переконати в тому, що дитину треба вивезти з небезпечних територій. Кабмін визначив, яким чином потрібно проводити таку евакуацію, але спрацьовує людський, батьківський фактор.

Співробітники поліції з селища Північне Донецької області евакуювали семеро людей. Серед них чотири дитини. Зазначається, що правоохоронці вивозили громадян України під обстрілами.