Кириленко повідомив, що на Донеччині окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: Павло Кириленко

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища. Декілька сіл опинилися під загрозою підтоплення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Окупанти зруйнували греблю

"Рашисти зруйнували греблю Карлівського водосховища — під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2. Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні", — написав Павло Кириленко.

Також він зазначив, що Донецька влада була готова до таких подій, тому рятувальні служби вже почали діяти за визначеним алгоритмом. Якщо буде потрібно в підтоплених селах буде розпочата евакуація цивільного населення.

Крім цього місцеві депутати провели термінове засідання щодо питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На Донеччині створили штаб для подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації.

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