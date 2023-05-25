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Кириленко повідомив, що на Донеччині окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища

25 травня 2023 23:36
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Кириленко повідомив, що на Донеччині окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: Павло Кириленко
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища. Декілька сіл опинилися під загрозою підтоплення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Окупанти зруйнували греблю

"Рашисти зруйнували греблю Карлівського водосховища — під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2. Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні", — написав Павло Кириленко.

Також він зазначив, що Донецька влада була готова до таких подій, тому рятувальні служби вже почали діяти за визначеним алгоритмом. Якщо буде потрібно в підтоплених селах буде розпочата евакуація цивільного населення.

Крім цього місцеві депутати провели термінове засідання щодо питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На Донеччині створили штаб для подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що на деокупованій території Донеччини прокурори документують злочини, вчинені російською армією. Правоохоронці виявили тіла загиблих місцевих та вщент зруйновані будинки у селі Богородичному.

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по місту Торецьк. Пошкоджені школа, релігійна споруда і багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У понеділок, 22 травня, українські прикордонники разом із десантниками ліквідували польовий склад окупантів на Донеччині. Окрім боєприпасів також самоліквідувалось п'ять загарбників.

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