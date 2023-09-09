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В Донецке прогремел мощный взрыв

9 сентября 2023 13:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Донецке прогремел мощный взрыв
Дым нам местом взрыва в Донецке. Фото: местные паблики
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 9 сентября, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. Над городом начал подниматься дым.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрыв в Донецке

В местных пабликах отмечают, что "прилет" в Донецке предположительно произошел в районе железнодорожного вокзала.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что над взрывом поднимается густой черный дым.

Взрыв в Донецке
Дым нам местом взрыва в Донецке. Фото: местные паблики

Напомним, недавно во временно оккупированном Мариуполе и районе раздались взрывы. После этого начался пожар за "Порт-Сити" и в районе бетонного минизавода. Российские оккупанты подняли авиацию.

Добавим, что в Ростове-на-Дону в России местные жители слышали три мощных взрыва, после чего на одной из улиц города вспыхнул автомобиль. Инцидент произошел недалеко от штаба Южного военного округа.

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