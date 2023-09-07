У Маріуполі пролунали вибухи: окупанти підняли авіацію

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні, 7 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі та районі пролунали вибухи. Після цього розпочалася пожежа за "Порт-Сіті" та в районі бетонного мінізаводу. Російські окупанти підняли авіацію.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Окупанти повідомляють про "роботу авіації", однак це вже настільки типова брехня, що самі собі не вірять", — наголосив Андрющенко.

За його словами, після вибухів ворог підняв авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напряму в бік Запоріжжя.

Радник мера Маріуполя повідомив, що подробиці встановлюються.

"Так звучить "Добрий ранок!" — додав Андрющенко.

Допис Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав життя у місті, яке контролюється російськими військами. За словами чиновника, він не впізнає це місто і цих людей.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі на території Приморського парку росіяни організували "виставку" "Маріуполь. Герої та подвиги". На ній показали світлини, як виглядало місто під час блокади російських військ.

Додамо, у четвер, 31 серпня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про скоєний партизанами напад на військову базу Росії. Внаслідок інциденту було знищено принаймні чотири транспортні одиниці ворога.