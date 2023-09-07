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Партизани в дії: в Олешках підірвали авто із співробіниками ФСБ

7 вересня 2023 23:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Партизани в дії: в Олешках підірвали авто із співробіниками ФСБ
Автомобіль із співробітникам ФСБ за кілька секунд до вибуху. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В тимчасово окупованих Олешках українські партизани підірвали автомобіль із співробітникам Федеральної служби безпеки Росії. Разом з ними підірвалися і солдати супроводу.  

Про це повідомляє Інсайдер з посиланням на джерела в СБУ.

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В результаті вибуху автомобіля один співробітник ФСБ загинув відразу. Другий перебуває у реанімації у тяжкому стані. Поранення отримали троє солдатів супроводу.

Повідомляється, що до цієї атаки проти окупантів доклали руку співробітники СБУ. Підірвані співробітники ФСБ діяли в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і заразом — щоб катувати українців.

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 31 серпня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про скоєний партизанами напад на військову базу Росії. Внаслідок інциденту було знищено принаймні чотири транспортні одиниці ворога.

Нагадуємо, у понеділок, 28 серпня, в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. Як виявилось, це робота партизанів по казармі ОМОНу підрозділу "кадирівців".

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