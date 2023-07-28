Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Донецке раздались взрывы возле важного здания оккупантов: что известно arrow

В Донецке раздались взрывы возле важного здания оккупантов: что известно

28 июля 2023 18:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Донецке раздались взрывы возле важного здания оккупантов: что известно
Место взрыва в Донецке Фото: Донбасс Оперативный
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В результате атаки пострадало здание "МВД" так называемой "ДНР".

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Читайте также:

На фото и видео можно увидеть столб дыма и выбитые окна в зданиях.

Взрывы в России

В пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что в близлежащих домах вылетели окна, а над местом сразу поднялся столб густого черного дыма.

Также стало известно, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре раздался взрыв. Предварительно там было заложено взрывное устройство.

Напомним, оккупанты меняют место дислокации в оккупированном Крыму. Так, с самого утра 28 июля колонны российской военной техники были замечены на дороге в Симферополь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз