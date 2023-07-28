В Донецке раздались взрывы возле важного здания оккупантов: что известно

Место взрыва в Донецке Фото: Донбасс Оперативный

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В результате атаки пострадало здание "МВД" так называемой "ДНР".

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Читайте также:

На фото и видео можно увидеть столб дыма и выбитые окна в зданиях.

Взрывы в России

В пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что в близлежащих домах вылетели окна, а над местом сразу поднялся столб густого черного дыма.

Также стало известно, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре раздался взрыв. Предварительно там было заложено взрывное устройство.

Напомним, оккупанты меняют место дислокации в оккупированном Крыму. Так, с самого утра 28 июля колонны российской военной техники были замечены на дороге в Симферополь.