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В ГПСУ показали эффектные кадры уничтожения оккупантов

12 мая 2024 14:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В ГПСУ показали эффектные кадры уничтожения оккупантов
Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Боевые подразделения Государственной пограничной службы Украины продолжают наносить урон российским войскам в районе Бахмута. Они успешно взорвали оккупанта, который ехал на мотоцикле.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье, 12 мая.

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"Подрыв оккупанта на мотоцикле и два уничтоженных велосипеда — работа пограничников бригады "Помста" на Бахмутском направлении", — написали в ГПСУ.

Согласно информации от пограничной службы, российский военный наехал на дистанционную мину, которая была размещена заранее.

"Еще два заброшенных мотоцикла уничтожили операторы ударных БПЛА", — добавили пограничники.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как ударили по вражескому БТР-82 с боеприпасами.

Также украинские пограничники продемонстрировали эффективность попадания по позициям оккупантов. Опубликованные кадры военных действий свидетельствуют об успешной совместной работе аэроразведки подразделения "Aut nos aut nullus! — Или мы, или никто!" и артиллеристов бригады "Помста".

война
российские войска
Украина
пограничники
военные
оккупанты
война в Украине
ГПСУ
потери оккупантов

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