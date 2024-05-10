Українські прикордонники показали кадри потужної роботи по місцях розташування окупантів

Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео

На Донеччині, в районі Богданівки, українські прикордонники продемонстрували ефективність влучання по позиціях окупантів. Кадри військових дій, які були опубліковані, свідчать про успішну спільну роботу аеророзвідки підрозділу "Aut nos aut nullus! — Або ми, або ніхто!" та артилеристів бригади "Помста".

Ефектні кадри роботи українських захисників показали в офіційних соцмережах ДПСУ у п'ятницю, 10 травня.

Читайте також:

Ліквідація окупантів на Донеччині

Один з кадрів показує влучання 105-мм гармати по місцях розташування окупантів. Ця операція відбулася неподалік Часового Яру, де ворожі сили намагалися забрати контроль над стратегічно важливими пунктами.

"Видовище забезпечили аеророзвідники з артилеристами прикордонної бригади "Помста" у районі Богданівки на Донеччині", — йдеться у повідомленні.

Раніше прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів.

Також 6 травня прикордонники показали момент ураження російського БпЛА в небі над Сумщиною.