Українські прикордонники показали кадри потужної роботи по місцях розташування окупантів
На Донеччині, в районі Богданівки, українські прикордонники продемонстрували ефективність влучання по позиціях окупантів. Кадри військових дій, які були опубліковані, свідчать про успішну спільну роботу аеророзвідки підрозділу "Aut nos aut nullus! — Або ми, або ніхто!" та артилеристів бригади "Помста".
Ефектні кадри роботи українських захисників показали в офіційних соцмережах ДПСУ у п'ятницю, 10 травня.
Ліквідація окупантів на Донеччині
Один з кадрів показує влучання 105-мм гармати по місцях розташування окупантів. Ця операція відбулася неподалік Часового Яру, де ворожі сили намагалися забрати контроль над стратегічно важливими пунктами.
"Видовище забезпечили аеророзвідники з артилеристами прикордонної бригади "Помста" у районі Богданівки на Донеччині", — йдеться у повідомленні.
Раніше прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів.
Також 6 травня прикордонники показали момент ураження російського БпЛА в небі над Сумщиною.
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