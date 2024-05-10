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Українські прикордонники показали кадри потужної роботи по місцях розташування окупантів

10 травня 2024 13:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Українські прикордонники показали кадри потужної роботи по місцях розташування окупантів
Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Донеччині, в районі Богданівки, українські прикордонники продемонстрували ефективність влучання по позиціях окупантів. Кадри військових дій, які були опубліковані, свідчать про успішну спільну роботу аеророзвідки підрозділу "Aut nos aut nullus! — Або ми, або ніхто!" та артилеристів бригади "Помста".

Ефектні кадри роботи українських захисників показали в офіційних соцмережах ДПСУ у п'ятницю, 10 травня.

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Ліквідація окупантів на Донеччині

Один з кадрів показує влучання 105-мм гармати по місцях розташування окупантів. Ця операція відбулася неподалік Часового Яру, де ворожі сили намагалися забрати контроль над стратегічно важливими пунктами.

"Видовище забезпечили аеророзвідники з артилеристами прикордонної бригади "Помста" у районі Богданівки на Донеччині", — йдеться у повідомленні. 

Раніше прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів.

Також 6 травня прикордонники показали момент ураження російського БпЛА в небі над Сумщиною. 

російські війська
ЗСУ
прикордонники
Донецька область
окупанти
війна в Україні

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