В ГПСУ рассказали, что из беларуси начали выводить военных рф, которых отправят на восток Украины

Андрей Демченко

Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на территории беларуси начались мероприятия по выводу части российских подразделений после завершения подготовки. Оккупантов, вероятно, отправят на восток Украины.

Об этом заявил Демченко, передает Media Center Ukraine.

Читайте также:

Подробности

"Ранее мы сообщали, что на территории беларуси находится около четырех тысяч российских военных. После тех мер, которые сейчас начались, их количество еще снизится. По нашим данным, из беларуси выйдет около двух тысяч военных, которых россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке нашей страны для усиления своей группировки", — рассказал Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что в настоящее время в действиях подразделений белорусской армии, усиливающих границу с Украиной, ничего не изменилось. Они находятся на расстоянии.

Напомним, пограничники обнаружили подозрительного мужчину без документов на окраине одного из населенных пунктов Житомирской области, недалеко от государственной границы с беларусью.

Также мы писали, что в беларуси объявили о начале проверки боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента страны александра лукашенко.

Добавим, командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг проверки боеспособности вооруженных сил Беларуси. Украинские защитники работают.