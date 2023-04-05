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У ДПСУ розповіли, що з білорусі почали виводити військових рф, яких відправлять на схід України

5 квітня 2023 21:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Андрій Демченко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що на території білорусі розпочалися заходи виведення частини російських підрозділів після завершення підготовки. Окупантів, ймовірно, відправлять на схід України.

Про це заявив Демченко, передає Media Center Ukraine.

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Деталі

"Раніше ми повідомляли, що на території білорусі перебуває близько чотирьох тисяч російських військових. Після тих заходів, які зараз розпочалися, їхня кількість іще знизиться. За нашими даними, з білорусі вийде близько двох тисяч військових, яких росія надалі планує залучити до бойових дій на сході нашої країни для посилення свого угрупування", — розповів Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що наразі в діях підрозділів білоруської армії, які посилюють кордон з Україною, нічого не змінилося. Вони знаходяться на відстані.

Нагадаємо, прикордонники виявили підозрілого чоловіка без документів на околиці одного з населених пунктів Житомирщини, неподалік від державного кордону з білоруссю.

Також ми писали, що у білорусі оголосили про початок перевірки бойової готовності армії. Вона проводиться за наказом самопроголошеного президента країни олександра лукашенка.

Додамо, командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував ситуацію, що виникла навколо перевірки боєздатності збройних сил білорусі. Українська захисники працюють.

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