Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГСЧС показали кадры с места ракетной атаки в Луцке arrow

В ГСЧС показали кадры с места ракетной атаки в Луцке

15 августа 2023 12:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГСЧС показали кадры с места ракетной атаки в Луцке
Последствия ночной атаки в Киеве. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Волыни спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов с утра 15 августа. Под вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке.

ГСЧС опубликовала кадры с места ночной атаки в Луцке.

Читайте также:

Последствия ракетной атаки в Луцке 15 августа

Спасатели рассказали, что сегодня утром под вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке. В результате произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасли одного пострадавшего и извлекли тела еще троих погибших.

Спасатели уже разобрали завалы и ликвидировали пожар. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. На месте происшествия работали 34 спасателя, привлекались 11 единиц техники.

  • Последствия ночной атаки в Киеве. Фото: ГСЧС
  • Последствия ночной атаки в Киеве. Фото: ГСЧС
  • Последствия ночной атаки в Киеве. Фото: ГСЧС
1/3 _ 3

Напомним, около 5:00 15 августа в Луцке жители слышали громкие взрывы. Долгое время была угроза повторного удара в регионе и других западных областях. Однако, как выяснилось, было попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке.

Кроме того, взрывы раздавались и во Львовской области и Львове. Оккупанты уничтожили павильон детского сада и повредили жилые дома.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз