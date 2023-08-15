В ГСЧС показали кадры с места ракетной атаки в Луцке
На Волыни спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов с утра 15 августа. Под вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке.
ГСЧС опубликовала кадры с места ночной атаки в Луцке.
Последствия ракетной атаки в Луцке 15 августа
Спасатели рассказали, что сегодня утром под вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке. В результате произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасли одного пострадавшего и извлекли тела еще троих погибших.
Спасатели уже разобрали завалы и ликвидировали пожар. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. На месте происшествия работали 34 спасателя, привлекались 11 единиц техники.
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Последствия ночной атаки в Киеве. Фото: ГСЧС
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Последствия ночной атаки в Киеве. Фото: ГСЧС
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Последствия ночной атаки в Киеве. Фото: ГСЧС
Напомним, около 5:00 15 августа в Луцке жители слышали громкие взрывы. Долгое время была угроза повторного удара в регионе и других западных областях. Однако, как выяснилось, было попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке.
Кроме того, взрывы раздавались и во Львовской области и Львове. Оккупанты уничтожили павильон детского сада и повредили жилые дома.