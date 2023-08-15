У ДСНС показали кадри з місця ракетної атаки у Луцьку

Наслідки нічної атаки у Луцьку. Фото: ДСНС

На Волині рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу зранку 15 серпня. Під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку.

ДСНС опублікувала кадри з місця нічної атаки у Луцьку.

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Рятувальники розповіли, що сьогодні вранці під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. Внаслідок цього відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. З-під завалів врятували одного постраждалого та вилучили тіла ще трьох загиблих.

Рятувальники вже розібрали завали та ліквідували пожежу. Усім постраждалим надали необхідну допомогу. На місці події працювали 34 рятувальники, залучалося 11 одиниць техніки.

Наслідки нічної атаки у Луцьку. Фото: ДСНС

Наслідки нічної атаки у Луцьку. Фото: ДСНС

Наслідки нічної атаки у Луцьку. Фото: ДСНС 1 / 3

Нагадаємо, близько 5:00 15 серпня в Луцьку мешканці чули гучні вибухи. Довгий час загроза повторного удару тривала в регіоні та інших західних областях. Проте, як з'ясувалося, було влучання по одному з промислових підприємств у Луцьку.

Окрім того, вибухи лунали і у Львівській області та Львові. Окупанти знищили павільйон дитячого садка та пошкодили житлові будинки.