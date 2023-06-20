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В ГСЧС показали первые минуты после обстрела спасателей в Херсоне: видео

20 июня 2023 22:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГСЧС показали первые минуты после обстрела спасателей в Херсоне: видео
Первые минуты после обстрела спасателей в Херсоне 20 июня. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 20 июня, российские оккупанты цинично обстреляли украинских спасателей в Херсоне. В ГСЧС показали первые минуты после атаки захватчиков.

Соответствующее видео опубликовал глава ГСЧС Сергей Крук.

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Крук рассказал, что во время обстрела 20 июня спасатели помогали расчищать дорогу от оставшегося после ухода воды мусора для обеспечения проезда.

"Очередной циничный обстрел наших ребят в Херсоне! Погиб спасатель. Искренние соболезнования родным! Еще восемь — получили травмы разной степени тяжести. Все они ликвидировали последствия подтопления микрорайона Остров", — говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что о таких зверствах России должен знать весь мир. Украинские спасатели работают в сверхсложных условиях.

"Ребята, вы чрезвычайно смелые и ведомые своему делу люди! Каждый из вас — герой настоящего! Герой, о котором нужно рассказывать миру", подчеркнул Сергей Крук.

  • Первые минуты после обстрела спасателей в Херсоне. Фото: Сергей Крук/Facebook
  • Первые минуты после обстрела спасателей в Херсоне. Фото: Сергей Крук/Facebook
  • Первые минуты после обстрела спасателей в Херсоне. Фото: Сергей Крук/Facebook
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 20 июня отреагировал на обстрел украинских спасателей в Херсоне. В это время работники ГСЧС расчищали ил в результате подрыва Каховской ГЭС.

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