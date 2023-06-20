В ГСЧС показали первые минуты после обстрела спасателей в Херсоне: видео
Во вторник, 20 июня, российские оккупанты цинично обстреляли украинских спасателей в Херсоне. В ГСЧС показали первые минуты после атаки захватчиков.
Соответствующее видео опубликовал глава ГСЧС Сергей Крук.
Первые минуты после обстрелов спасателей в Херсоне
Крук рассказал, что во время обстрела 20 июня спасатели помогали расчищать дорогу от оставшегося после ухода воды мусора для обеспечения проезда.
"Очередной циничный обстрел наших ребят в Херсоне! Погиб спасатель. Искренние соболезнования родным! Еще восемь — получили травмы разной степени тяжести. Все они ликвидировали последствия подтопления микрорайона Остров", — говорится в сообщении.
В ГСЧС подчеркнули, что о таких зверствах России должен знать весь мир. Украинские спасатели работают в сверхсложных условиях.
"Ребята, вы чрезвычайно смелые и ведомые своему делу люди! Каждый из вас — герой настоящего! Герой, о котором нужно рассказывать миру", — подчеркнул Сергей Крук.
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Первые минуты после обстрела спасателей в Херсоне. Фото: Сергей Крук/Facebook
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Первые минуты после обстрела спасателей в Херсоне. Фото: Сергей Крук/Facebook
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Первые минуты после обстрела спасателей в Херсоне. Фото: Сергей Крук/Facebook
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 20 июня отреагировал на обстрел украинских спасателей в Херсоне. В это время работники ГСЧС расчищали ил в результате подрыва Каховской ГЭС.