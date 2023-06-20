У ДСНС показали перші хвилини після обстрілу рятувальників у Херсоні: відео

Перші хвилини після обстрілів рятувальників у Херсоні 20 червня. Фото: скріншот з відео

У вівторок, 20 червня, російські окупанти цинічно обстріляли українських рятувальників у Херсоні. У ДСНС показали перші хвилини після атаки загарбників.

Відповідне відео опублікував голова ДСНС Сергій Крук.

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Перші хвилини після обстрілів рятувальників у Херсоні

Крук розповів, що під час обстрілу 20 червня рятувальники допомагали розчищати дорогу від сміття, яке лишилося після відходу води, для забезпечення проїзду.

"Черговий цинічний обстріл наших хлопців у Херсоні! Загинув рятувальник. Щирі співчуття рідним! Ще вісім — отримали травми різного ступеня тяжкості. Усі вони ліквідовували наслідки підтоплення мікрорайону Острів", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що про такі звірства Росії повинен знати увесь світ. Українські рятувальники працюють у надскладних умовах.

"Хлопці, ви надзвичайно сміливі та віданні своїй справі люди! Кожен з вас — герой сьогодення! Герой, про якого треба розповідати світу", — підкреслив Сергій Крук.

Перші хвилини після обстрілу рятувальників у Херсоні. Фото: Сергій Крук/Facebook

Перші хвилини після обстрілу рятувальників у Херсоні. Фото: Сергій Крук/Facebook

Перші хвилини після обстрілу рятувальників у Херсоні. Фото: Сергій Крук/Facebook 1 / 3

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 20 червня відреагував на обстріл українських рятувальників у Херсоні. У цей час працівники ДСНС розчищали мул внаслідок підриву Каховської ГЕС.