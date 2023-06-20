Вечірнє звернення Зеленського 20 червня 

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Чергові теракти росіян — це докази, що в окупантів не було і немає ніяких шансів залишитись на українській території. Українські військові далі продовжують інтенсивно нищити ворога.

Про це сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.

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"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники… Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім співробітників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним та близьким! Українські воїни обовʼязково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість", — заявив Президент.

Він додав, що кожен такий російський удар та теракт — це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів ніяких шансів залишитись десь на українській землі, оскільки вбивцям і терористам тут місця немає і ніколи не буде.

Також глава держави подякував усім українським військовим, які нищать ворога.

"Зараз наші воїни на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі. Дякую всім, хто воює і працює заради України! Дякую кожному нашому воїну, який зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях! Запоріжжя, Донеччина — ви молодці, хлопці!" — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 20 червня у Херсоні російські військові обстріляли рятувальників, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув один співробітник ДСНС, ще сім співробітників постраждали.