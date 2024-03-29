В Генштабе назвали количество военных ВСУ, прошедших обучение во Франции — этапы тренировок

Военные учения. Иллюстративное фото: armyinform

В министерстве обороны Франции указали, что по состоянию на начало марта уже 10 тыс. бойцов Вооруженных сил прошли военные учения в этой стране. Франция помогает повышать навыки военных в соответствии с их потребностями, чтобы они дольше могли защищать государство.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Как известно, Франция предоставляет Украине большие пакеты военной помощи, но при этом помогает и бойцам ВСУ. Страна проводит тренировки для военных, чтобы те профессионально и стойко защищали государство.

"Обучение является одним из аспектов французской поддержки Украины вместе с передачей оборудования и финансовой поддержкой", — говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ на учениях во Франции. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе указали, что обучение в большинстве своем проводят во Франции или в Польше в рамках Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM). С начала полномасштабной агрессии РФ Франция уже подготовила 10 тысяч украинских воинов, из них 8,8 тысячи в 2023 году.

"Мы открыли двери для обучения пилотов с несколькими другими европейскими странами", — отметил президент Франции Эмманюэль Макрон в мае 2023 года.

Бойцы ВСУ на учениях во Франции. Фото: Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ на учениях во Франции. Фото: Генштаб ВСУ

Этапы, по которым происходит обучение

Обучение бойцов проходит по трем направлениям, в частности:

Обучение, связанное с тактикой, внедрением и обслуживанием поставленного оборудования. Среди этого оборудования пушки Caesar, ракеты Crotale NG, легкие боевые танки AMX 10-RC, пусковые установки реактивного залпового огня и даже системы "земля-воздух" средней дальности (SAMPT). Вторым этапом является специализированное обучение, нацеленное на критические нововведения с высокой добавленной стоимостью и охватывающие различные сферы, такие как здравоохранение, материально-техническое обеспечение, разминирование или разведка. Формирование тактических частей. Ориентированы на ведение боевых действий в городах и окопах, их цель — укрепить навыки украинских офицеров командовать ротой или батальоном.

В генштабе отметили, что в текущем году главной целью является увеличение объемов воздушной и военно-морской подготовки бойцов ВСУ за рубежом.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, украинские военные прошли пятинедельный курс по тактической медицине в Великобритании. Воины изучали эвакуацию раненых, оказание помощи травмированному и массовому осмотру.

Также мы писали, что инструкторы Норвежской национальной гвардии Heimevernet непрерывно учат украинских бойцов в Великобритании.