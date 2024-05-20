В Генштабе назвали направления на фронте, где сейчас идут самые ожесточенные бои

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начался 817-й день масштабной военной агрессии России против Украины. За последние сутки было зарегистрировано 140 боевых столкновений. Больше всего боев велось на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штабе ВСУ в сводке в понедельник, 20 мая.

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Вражеские силы нанесли пять ракетных ударов, используя 6 ракет и 55 авиационных ударов, во время которых было сброшено 79 управляемых авиационных бомб. Также россияне использовали для атак 1066 дронов-камикадзе, включая 82 БпЛА типа Shahed и "Ланцет". Оккупанты произвели 4056 обстрелов позиций украинских войск и гражданских населенных пунктов, из которых 118 было произведено с помощью реактивных систем залпового огня.

В ночь на 20 мая 2024 года враг атаковал Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М" и выпустил 29 БпЛА Shahed из районов Приморско-Ахтарского и Курского. Все 29 Shahed были сбиты украинскими военными над Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областями.

Потери врага по состоянию на 20 мая 2024 года

За прошедшие сутки Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава российской армии, четыре командных пункта, три артиллерийских системы и один зенитно-ракетный комплекс.

Общие потери российских оккупантов за последние сутки составили примерно 1400 человек. Враг также потерял 14 танков, 35 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, две РСЗО, четыре средства ПВО, 81 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету, один корабль, 60 автомобилей и две единицы специальной техники.

С начала суток россияне 533 раза обстреляли позиции украинских войск и использовали более 50 дронов-камикадзе. В настоящее время произошло более 30 военных столкновений, один ракетный и один авиационный удар.

Потери врага по состоянию на 20 мая 2024 года. Фото: Генштаб

Ситуация в Харьковской области 20 мая

На Харьковском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в направлении села Старица, ситуация остается под контролем украинских военных. Также были приняты меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах.

По уточненным данным, потери оккупантов на этом направлении за минувшие сутки составили 261 человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Украинские военные уничтожили один танк, артиллерийскую систему, восемь единиц автомобильной и спецтехники и 13 БпЛА. Также были повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей.

Ситуация по фронтам

На Купянском направлении украинские войска успешно ответили на атаку противника у Синьковки. В некоторых местах наши бойцы активно атакуют.

На Северском направлении количество атак со стороны врага уменьшилось по сравнению с предыдущим днем. Сейчас проходят два боевых столкновения. Враг пытается выбить наши войска из Раздоловки в Донецкой области. За последние сутки оккупанты понесли значительные потери, потеряв 99 человек погибшими и ранеными, а также 21 единицу вооружения и военной техники, включая два танка, восемь боевых бронированных машин и зенитно-ракетный комплекс.

На Краматорском направлении наши силы уже отразили две попытки врага продвинуться в районах Ивановского и Андреевки. Возле Клещеевки продолжаются еще два боя. Враг не добился успеха. Ситуация под контролем.

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. С начала дня враг совершил 12 атак на наши позиции. Бои продолжаются в районах Евгеньевки, Лозовой, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой. Ситуация юго-западнее Очеретиного также напряжена. Принимаются меры по стабилизации ситуации.

На Кураховском направлении продолжаются три атаки врага у Красногоровки и Новомихайловки. Ситуация под контролем. В районах Водяного и Красногоровки уже успешно отражены два вражеских штурма.

На Времивском направлении противник предпринял две попытки продвинуться вперед у Старомайорского. Одна попытка отбита, бой продолжается. Потерь позиций не было.

На Приднепровском направлении происходит боевое столкновение у Кринок. Украинские военные уже отразили одну атаку сегодня.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики снова активизировали попытки захватить Часов Яр Донецкой области. По его словам, россияне пошли в "лобовую" атаку на город.

Ранее мы писали, что российские войска продолжают наступательные действия на восточном фронте Украины, сосредоточив усилия на линии Купянск — Сватово — Кременная. Однако им не удалось достичь существенных прорывов и изменить ход боевых действий, подтвержденных изменений линии фронта не было.