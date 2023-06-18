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В Генштабе назвали потери армии РФ за прошедшие сутки

18 июня 2023 09:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Генштабе назвали потери армии РФ за прошедшие сутки
Украинские военные на боевых позициях. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За минувшие сутки, 17 июня, украинские защитники уничтожили около 650 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли около 219 820 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Общие потери русской армии

  • личного состава — около 219 820 (+650) человек ликвидировано;
  • танков — 3 984 (+7)
  • боевых бронированных машин — 7 729 (+23);
  • артиллерийских систем — 3 847 (+13);
  • РСЗО — 610 (+1);
  • средств ПВО — 364;
  • самолетов — 314;
  • вертолетов — 304 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 371 (+7);
  • крылатых ракет — 1 211;
  • кораблей/катеров — 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 571 (+14);
  • специальной техники — 522 (+2).
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Потери российской армии на 18 июня 2023 года. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по врагу. Кроме того, ВСУ ликвидировали два ракетных комплекса россиян.

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