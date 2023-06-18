В Генштабе назвали потери армии РФ за прошедшие сутки
18 июня 2023 09:35
Украинские военные на боевых позициях. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
За минувшие сутки, 17 июня, украинские защитники уничтожили около 650 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли около 219 820 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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- личного состава — около 219 820 (+650) человек ликвидировано;
- танков — 3 984 (+7)
- боевых бронированных машин — 7 729 (+23);
- артиллерийских систем — 3 847 (+13);
- РСЗО — 610 (+1);
- средств ПВО — 364;
- самолетов — 314;
- вертолетов — 304 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 371 (+7);
- крылатых ракет — 1 211;
- кораблей/катеров — 18;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 571 (+14);
- специальной техники — 522 (+2).
Напомним, украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по врагу. Кроме того, ВСУ ликвидировали два ракетных комплекса россиян.