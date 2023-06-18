В Генштабе назвали потери армии РФ за прошедшие сутки

Украинские военные на боевых позициях. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

За минувшие сутки, 17 июня, украинские защитники уничтожили около 650 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли около 219 820 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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личного состава — около 219 820 (+650) человек ликвидировано;

танков — 3 984 (+7)

боевых бронированных машин — 7 729 (+23);

артиллерийских систем — 3 847 (+13);

РСЗО — 610 (+1);

средств ПВО — 364;

самолетов — 314;

вертолетов — 304 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 371 (+7);

крылатых ракет — 1 211;

кораблей/катеров — 18;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 571 (+14);

специальной техники — 522 (+2).

Потери российской армии на 18 июня 2023 года. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по врагу. Кроме того, ВСУ ликвидировали два ракетных комплекса россиян.