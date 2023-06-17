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У Генштабі розповіли про втрати ворога за останню добу

17 червня 2023 09:17
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У Генштабі розповіли про втрати ворога за останню добу
Поранені російські окупанти. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу, 16 червня, ЗСУ знищили майже 700 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Ліквідовані росіяни

За 16 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 670 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили 12 танків, 23 бронемашини, 22 артилерійські системи і три ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько  219 170 (+670) осіб ліквідовано;
  • танків — 3977 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 706 (+23) од.;
  • артилерійських систем — 3 834 (+22) од.;
  • РСЗВ — 609 (+3) од.;
  • засобів ППО — 364 (+0) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 302 (+1) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 364 (+7) од.;
  • крилатих ракет — 1 211 (+12) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 557 (+38) од.;
  • спеціальної техніки — 520 (+1) од.
скріншот
Втрати російської армії на 13 червня 2023 року. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за останню добу українська авіація завдала 17 ударів по позиціях росіян. Вони втратили багато техніки та особового складу. 

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