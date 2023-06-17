У Генштабі розповіли про втрати ворога за останню добу

Поранені російські окупанти. Фото: росЗМІ

За попередню добу, 16 червня, ЗСУ знищили майже 700 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Ліквідовані росіяни

За 16 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 670 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 12 танків, 23 бронемашини, 22 артилерійські системи і три ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 219 170 (+670) осіб ліквідовано;

танків — 3977 (+12) од.;

бойових броньованих машин — 7 706 (+23) од.;

артилерійських систем — 3 834 (+22) од.;

РСЗВ — 609 (+3) од.;

засобів ППО — 364 (+0) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 302 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 364 (+7) од.;

крилатих ракет — 1 211 (+12) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 557 (+38) од.;

спеціальної техніки — 520 (+1) од.

Втрати російської армії на 13 червня 2023 року. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за останню добу українська авіація завдала 17 ударів по позиціях росіян. Вони втратили багато техніки та особового складу.