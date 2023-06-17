У Генштабі розповіли про втрати ворога за останню добу
За попередню добу, 16 червня, ЗСУ знищили майже 700 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Ліквідовані росіяни
За 16 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 670 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили 12 танків, 23 бронемашини, 22 артилерійські системи і три ракетні системи залпового вогню.
Загальні втрати ворожої армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 219 170 (+670) осіб ліквідовано;
- танків — 3977 (+12) од.;
- бойових броньованих машин — 7 706 (+23) од.;
- артилерійських систем — 3 834 (+22) од.;
- РСЗВ — 609 (+3) од.;
- засобів ППО — 364 (+0) од.;
- літаків — 314 (+0) од.;
- гелікоптерів — 302 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 364 (+7) од.;
- крилатих ракет — 1 211 (+12) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 557 (+38) од.;
- спеціальної техніки — 520 (+1) од.
Нагадаємо, за останню добу українська авіація завдала 17 ударів по позиціях росіян. Вони втратили багато техніки та особового складу.