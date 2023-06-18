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У Генштабі назвали втрати армії РФ за минулу добу

18 червня 2023 09:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Генштабі назвали втрати армії РФ за минулу добу
Втрати російських окупантів. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

За минулу добу, 17 червня, українські захисники знищили близько 650 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні загинуло біля 219 820 загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Загальні втрати російської армії 

  • особового складу — близько 219 820 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків — 3984 (+7)
  • бойових броньованих машин — 7 729 (+23);
  • артилерійських систем — 3 847 (+13);
  • РСЗВ — 610 (+1);
  • засобів ППО — 364;
  • літаків — 314;
  • гелікоптерів — 304 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 371 (+7);
  • крилатих ракет — 1 211;
  • кораблів / катерів — 18;
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 6 571 (+14);
  • спеціальної техніки — 522 (+2).
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Втрати російської армії на 18 червня 2023 року. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по ворогу. Крім того, ЗСУ ліквідували два ракетних комплекси росіян.

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