У Генштабі назвали втрати армії РФ за минулу добу
18 червня 2023 09:35
Втрати російських окупантів. Фото: Reuters
За минулу добу, 17 червня, українські захисники знищили близько 650 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні загинуло біля 219 820 загарбників.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Читайте також:
Загальні втрати російської армії
- особового складу — близько 219 820 (+650) осіб ліквідовано;
- танків — 3984 (+7)
- бойових броньованих машин — 7 729 (+23);
- артилерійських систем — 3 847 (+13);
- РСЗВ — 610 (+1);
- засобів ППО — 364;
- літаків — 314;
- гелікоптерів — 304 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 371 (+7);
- крилатих ракет — 1 211;
- кораблів / катерів — 18;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 6 571 (+14);
- спеціальної техніки — 522 (+2).
Нагадаємо, українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по ворогу. Крім того, ЗСУ ліквідували два ракетних комплекси росіян.