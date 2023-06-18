У Генштабі назвали втрати армії РФ за минулу добу

Втрати російських окупантів. Фото: Reuters

За минулу добу, 17 червня, українські захисники знищили близько 650 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні загинуло біля 219 820 загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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особового складу — близько 219 820 (+650) осіб ліквідовано;

танків — 3984 (+7)

бойових броньованих машин — 7 729 (+23);

артилерійських систем — 3 847 (+13);

РСЗВ — 610 (+1);

засобів ППО — 364;

літаків — 314;

гелікоптерів — 304 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 371 (+7);

крилатих ракет — 1 211;

кораблів / катерів — 18;

автомобільної техніки й автоцистерн — 6 571 (+14);

спеціальної техніки — 522 (+2).

Втрати російської армії на 18 червня 2023 року. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по ворогу. Крім того, ЗСУ ліквідували два ракетних комплекси росіян.