В Генштабе обнародовали увлекательное видео, как британцы учат ВСУ

Кадры из учений. Фото: скриншот

В рамках многонациональной учебной операции "Интерфлекс" британские инструкторы проводили обучение для ВСУ. В частности, они учили украинских защитников штурмовать и зачищать здания.

Соответствующее видео по учениям обнародовали в Генштабе.

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Сообщается, что тренировка проходила на одном из британских полигонов, где реалистически воспроизведена урбанизированная местность.

"Под руководством британцев военные ВС Украины учились продвигаться вперед, дом за домом, правильно выбирать позиции для огневого контроля, применять гранаты и дымы, спасать и эвакуировать раненых, действовать слаженно в группах", — говорится в сообщении.

Напомним, в Британии специально для Украины была разработана мобильная наземная платформа Wolfram. Ее можно использовать для запуска ракет Brimstone.