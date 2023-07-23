У Генштабі оприлюднили захопливе відео, як британці навчають ЗСУ

Кадри з навчань. Фото: скриншот

У рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" британські інструктори проводили навчання для ЗСУ. Зокрема, вони навчали українських захисників штурмувати та зачищати будівлі.

Відповідне відео з навчань оприлюднили в Генштабі.

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Повідомляється, що тренування відбувалося на одному з британських полігонів, де реалістично відтворена урбанізована місцевість.

"Під керівництвом британців військові ЗС України вчилися просуватися уперед, будинок за будинком, правильно обирати позиції для вогневого контролю, застосовувати гранати і дими, рятувати та евакуйовувати поранених, діяти злагоджено в групах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Британії спеціально для України розробили мобільну наземну платформу Wolfram. Її можна використовувати для запуску ракет Brimstone.