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У Генштабі оприлюднили захопливе відео, як британці навчають ЗСУ

23 липня 2023 15:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Генштабі оприлюднили захопливе відео, як британці навчають ЗСУ
Кадри з навчань. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" британські інструктори проводили навчання для ЗСУ. Зокрема, вони навчали українських захисників штурмувати та зачищати будівлі.

Відповідне відео з навчань оприлюднили в Генштабі.

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Повідомляється, що тренування відбувалося на одному з британських полігонів, де реалістично відтворена урбанізована місцевість. 

"Під керівництвом британців військові ЗС України вчилися просуватися уперед, будинок за будинком, правильно обирати позиції для вогневого контролю, застосовувати гранати і дими, рятувати та евакуйовувати поранених, діяти злагоджено в групах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Британії спеціально для України розробили мобільну наземну платформу Wolfram. Її можна використовувати для запуску ракет Brimstone. 

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