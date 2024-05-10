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В Генштабе проинформировали о сложной ситуации на Харьковском направлении

10 мая 2024 23:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Генштабе проинформировали о сложной ситуации на Харьковском направлении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: пресс-служба Главкома
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в пятницу, 10 мая, начали наступательные действия на Харьковскую область. Им частично удалось осуществить продвижение внутрь территорий, продолжаются бои.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

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"В настоящее время в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства", — говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, на направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры — там враг применяет пехоту и технику.

Также продолжаются бои за населенные пункты в пограничье, которые находились фактически в серой зоне. Речь идет о Стрилечем, Пыльном, Борисовке и районе Олейникового и Огурцового.

Военные подчеркнули, что Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах и осуществляется огненное поражение — задача сорвать вражеское наступление и уничтожить вклинившихся в нашу оборону оккупантов.

"Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы", — добавили в Генштабе.

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Скришот поста Генштаба

Напомним, оккупанты начали новое наступление на Харьковскую область. По словам журналиста Юрия Бутусова, они смогли захватить четыре поселка на пограничных.

Как отметил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, действия россиян в Харьковской области были спрогнозированы украинскими силами, поэтому ничего критического не происходит.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковское направление отправят больше украинских сил.

А в Белом доме не ожидают от россиян серьезных продвижений на Харьковском направлении. США уверены в ВСУ и "работают круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами и необходимым оружием".

Харьковская область
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
фронт
наступление

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