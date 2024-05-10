В Генштабе проинформировали о сложной ситуации на Харьковском направлении
Российские захватчики в пятницу, 10 мая, начали наступательные действия на Харьковскую область. Им частично удалось осуществить продвижение внутрь территорий, продолжаются бои.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.
Наступление России на Харьковщине
"В настоящее время в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства", — говорится в сообщении.
Как отметили в Генштабе, на направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры — там враг применяет пехоту и технику.
Также продолжаются бои за населенные пункты в пограничье, которые находились фактически в серой зоне. Речь идет о Стрилечем, Пыльном, Борисовке и районе Олейникового и Огурцового.
Военные подчеркнули, что Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах и осуществляется огненное поражение — задача сорвать вражеское наступление и уничтожить вклинившихся в нашу оборону оккупантов.
"Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы", — добавили в Генштабе.
Напомним, оккупанты начали новое наступление на Харьковскую область. По словам журналиста Юрия Бутусова, они смогли захватить четыре поселка на пограничных.
Как отметил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, действия россиян в Харьковской области были спрогнозированы украинскими силами, поэтому ничего критического не происходит.
Кроме того, Президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковское направление отправят больше украинских сил.
А в Белом доме не ожидают от россиян серьезных продвижений на Харьковском направлении. США уверены в ВСУ и "работают круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами и необходимым оружием".
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