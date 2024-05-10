В Генштабе проинформировали о сложной ситуации на Харьковском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: пресс-служба Главкома

Российские захватчики в пятницу, 10 мая, начали наступательные действия на Харьковскую область. Им частично удалось осуществить продвижение внутрь территорий, продолжаются бои.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

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"В настоящее время в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства", — говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, на направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры — там враг применяет пехоту и технику.

Также продолжаются бои за населенные пункты в пограничье, которые находились фактически в серой зоне. Речь идет о Стрилечем, Пыльном, Борисовке и районе Олейникового и Огурцового.

Военные подчеркнули, что Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах и осуществляется огненное поражение — задача сорвать вражеское наступление и уничтожить вклинившихся в нашу оборону оккупантов.

"Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы", — добавили в Генштабе.

Скришот поста Генштаба

Напомним, оккупанты начали новое наступление на Харьковскую область. По словам журналиста Юрия Бутусова, они смогли захватить четыре поселка на пограничных.

Как отметил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, действия россиян в Харьковской области были спрогнозированы украинскими силами, поэтому ничего критического не происходит.