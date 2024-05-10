У Генштабі поінформували про складну ситуацію на Харківському напрямку
Російські загарбники в п'ятницю, 10 травня, розпочали наступальні дії на Харківську область. Їм частково вдалося здійснити просування всередину територій, тривають бої.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу в Facebook.
Наступ Росії на Харківщині
"На даний час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави", — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в Генштабі, на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ наразі продовжуються контрударні заходи — там ворог застосовує піхоту та техніку.
Також тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні. Йдеться про Стрілечу, Пильне, Борисівку та район Олійнікового й Огірцевого.
Військові наголосили, що Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах та здійснюється вогневе ураження — завдання зірвати ворожий наступ та знищити окупантів, який вклинилися в нашу оборону.
"Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані", — додали у Генштабі.
Нагадаємо, окупанти розпочали новий наступ на Харківську область. За словами журналіста Юрія Бутусова, вони змогли захопити чотири селища на прикордонні.
Як зазначив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, дії росіян на Харківщині були спрогнозовані українськими силами, тому нічого критичного не відбувається.
Крім того, Президент Володимир Зеленський заявив, що на Харківський напрямок відправлять більше українських сил.
А в Білому домі не очікують від росіян серйозних просувань на Харківському напрямку. США впевнені в ЗСУ та "працюють цілодобово, аби забезпечити їх обладнанням, інструментами та необхідною зброєю".
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