У Генштабі поінформували про складну ситуацію на Харківському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: пресслужба Главкома

Російські загарбники в п'ятницю, 10 травня, розпочали наступальні дії на Харківську область. Їм частково вдалося здійснити просування всередину територій, тривають бої.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу в Facebook.

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Наступ Росії на Харківщині

"На даний час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ наразі продовжуються контрударні заходи — там ворог застосовує піхоту та техніку.

Також тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні. Йдеться про Стрілечу, Пильне, Борисівку та район Олійнікового й Огірцевого.

Військові наголосили, що Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах та здійснюється вогневе ураження — завдання зірвати ворожий наступ та знищити окупантів, який вклинилися в нашу оборону.

"Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані", — додали у Генштабі.

Скришот допису Генштабу

Нагадаємо, окупанти розпочали новий наступ на Харківську область. За словами журналіста Юрія Бутусова, вони змогли захопити чотири селища на прикордонні.

Як зазначив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, дії росіян на Харківщині були спрогнозовані українськими силами, тому нічого критичного не відбувається.