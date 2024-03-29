В Генштабе показали, как Javelin атаковал российский танк

Удар Javelin по танку российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинские военные ежедневно ликвидируют российских оккупантов и вражескую технику. Для этого они часто используют переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Видео от службы по связям с общественностью 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха опубликовала пресс-служба Генштаба в пятницу, 29 марта.

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На видео можно увидеть, как Javelin нанес удар по танку российских захватчиков.

Удар Javelin по танку российских оккупантов. Фото: скриншот с видео

В результате удара танк загорелся.

Танк оккупантов после удара Javelin. Фото: скриншот с видео

Напомним, Третья отдельная штурмовая бригада показала эффектный прорыв в Орловку Донецкой области. Бойцы провели зачистку от российских оккупантов.

Также украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские бойцы противотанковой бригады показали, как уничтожили российский вертолет с помощью ракеты.