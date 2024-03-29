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В Генштабе показали, как Javelin атаковал российский танк

29 марта 2024 08:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе показали, как Javelin атаковал российский танк
Удар Javelin по танку российских оккупантов. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно ликвидируют российских оккупантов и вражескую технику. Для этого они часто используют переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Видео от службы по связям с общественностью 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха опубликовала пресс-служба Генштаба в пятницу, 29 марта.

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На видео можно увидеть, как Javelin нанес удар по танку российских захватчиков.

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Удар Javelin по танку российских оккупантов. Фото: скриншот с видео

В результате удара танк загорелся.

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Танк оккупантов после удара Javelin. Фото: скриншот с видео

Напомним, Третья отдельная штурмовая бригада показала эффектный прорыв в Орловку Донецкой области. Бойцы провели зачистку от российских оккупантов.

Также украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские бойцы противотанковой бригады показали, как уничтожили российский вертолет с помощью ракеты.

война
Украина
военная техника
Javelin
оккупанты
Генштаб ВСУ

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