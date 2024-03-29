В Генштабе показали, как Javelin атаковал российский танк
Украинские военные ежедневно ликвидируют российских оккупантов и вражескую технику. Для этого они часто используют переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.
Видео от службы по связям с общественностью 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха опубликовала пресс-служба Генштаба в пятницу, 29 марта.
Javelin против танка РФ
На видео можно увидеть, как Javelin нанес удар по танку российских захватчиков.
В результате удара танк загорелся.
Напомним, Третья отдельная штурмовая бригада показала эффектный прорыв в Орловку Донецкой области. Бойцы провели зачистку от российских оккупантов.
Также украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские бойцы противотанковой бригады показали, как уничтожили российский вертолет с помощью ракеты.
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