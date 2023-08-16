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В Генштабе показали кадры из освобожденного Урожайного

16 августа 2023 14:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Генштабе показали кадры из освобожденного Урожайного
Военные подняли украинский флаг в Урожайном. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

Генштаб ВСУ показал первые кадры из освобожденного поселка.

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Освобождение Урожайного в Донецкой области

Генштаб опубликовал первые кадры из освобожденного поселка Урожайного в Донецкой области. На видео видно, как украинские бойцы поднимают в поселке желто-голубой флаг.

В освобождении Урожайного, в частности, участвовали бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Как известно, поселок Урожайное относится к Великоновоселковской поселковой военной администрации Волновахского района Донецкой области. Населенный пункт находится в оккупации с марта 2022 года

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Карта Донецкой области. Фото: Новости.

Напомним, несколькими часами ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала об освобождении Урожайного. По ее словам, наступательные действия продолжаются.

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