В Генштабе похвастались успехами ВСУ по уничтожению оккупантов за минувшие сутки

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб ВСУ

За сутки авиация сил обороны 13 раз ударила по оккупантам. Также ВСУ уничтожили вражеский ЗРК.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 1 радиолокационную станцию", — говорится в сообщении.

Источник: Генштаб ВСУ

Украинский защитник на бронированной машине. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный стреляет из винтовки. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление сил обороны настолько мощное, что оккупанты бегут с позиций целыми подразделениями. Более того, российские военные стали использовать "заградительные отряды".

Также мы писали, что несмотря на то, что Украина начала свое контрнаступление, Россия несет значительно большие потери. Самые горячие бои сейчас продолжаются на юге.