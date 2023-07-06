У Генштабі похвалилися успіхами ЗСУ зі знищення окупантів за минулу добу

Українські військові на танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби авіація сил оборони 13 разів вдарила по окупантах. Також ЗСУ знищили ворожий ЗРК.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Український захисник на броньованій машині. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Український військовий стріляє із гвинтівки. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наступ сил оборони настільки потужний, що окупанти тікають з позицій цілими підрозділами. Ба більше, російські військові стали використовувати "загороджувальні загони".

Також ми писали, що попри те, що Україна розпочала свій контрнаступ, Росія зазнає значно більших втрат. Найгарячіші бої зараз тривають на півдні.