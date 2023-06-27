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В Генштабе сообщили, по каким направлениям продолжается контрнаступление ВСУ

27 июня 2023 09:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Генштабе сообщили, по каким направлениям продолжается контрнаступление ВСУ
Спикер Генштаба ВС Украины Андрей Ковалев. Фото: Генштаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Силы обороны Украины наступают на позиции российских оккупантов в трех направлениях. На Бердянском и Бахмутском направлениях ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Military Media Center.

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По словам представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на трех направлениях:

  • Бахмутскому;
  • Бердянском;
  • Мелитопольском.

В частности, на южном фронте ВСУ преуспели на направлениях Новодаровка — Приютино и Новоданиловка — Работино.

Там украинская армия продолжает бить по оккупантам с помощью артиллерии.

Кроме того, Силы обороны Украины наступают под Бахмутом, в районе таких населенных пунктов, как:

  • Ивановское;
  • Курдюмовка;
  • Орехово-Василовка;
  • Пивничное.
Генштаб о контрнаступлении ВСУ по трем направлениям
Генштаб о контрнаступлении ВСУ по трем направлениям

В этом направлении подразделения ВСУ закрепляются на новых достигнутых рубежах.

Силы обороны защищаются

Российские оккупанты, в свою очередь, наступают на трех других направлениях.

Речь идет о донбасских участках фронта — Авдеевском, Лиманском и Марьинском.

Напомним, что за минувшие сутки, 26 июня, Силы обороны Украины ликвидировали около 600 российских оккупантов.

Также было уничтожено более 40 единиц тяжелой военной техники оккупационной армии.

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