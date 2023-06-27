В Генштабе сообщили, по каким направлениям продолжается контрнаступление ВСУ
Силы обороны Украины наступают на позиции российских оккупантов в трех направлениях. На Бердянском и Бахмутском направлениях ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.
Об этом сообщает Military Media Center.
Украина наступает
По словам представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на трех направлениях:
- Бахмутскому;
- Бердянском;
- Мелитопольском.
В частности, на южном фронте ВСУ преуспели на направлениях Новодаровка — Приютино и Новоданиловка — Работино.
Там украинская армия продолжает бить по оккупантам с помощью артиллерии.
Кроме того, Силы обороны Украины наступают под Бахмутом, в районе таких населенных пунктов, как:
- Ивановское;
- Курдюмовка;
- Орехово-Василовка;
- Пивничное.
В этом направлении подразделения ВСУ закрепляются на новых достигнутых рубежах.
Силы обороны защищаются
Российские оккупанты, в свою очередь, наступают на трех других направлениях.
Речь идет о донбасских участках фронта — Авдеевском, Лиманском и Марьинском.
Напомним, что за минувшие сутки, 26 июня, Силы обороны Украины ликвидировали около 600 российских оккупантов.
Также было уничтожено более 40 единиц тяжелой военной техники оккупационной армии.