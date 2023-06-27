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Втрати Росії на 27 червня: статистика Генштабу

27 червня 2023 08:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати Росії на 27 червня: статистика Генштабу
Сили спецоперацій на фронті. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 26 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 590 російських загарбників. 

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, 14 бронемашин, 28 артилерійську систему, дві ракетні системи залпового вогню і 10 безпілотників.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 226 170 (+590) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 036 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 834 (+14) од.;
  • артилерійських систем — 4 083 (+28) од.;
  • РСЗВ — 626 (+2) од.;
  • засобів ППО — 386 (+1) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 308 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 492 (+10) од.;
  • крилатих ракет — 1 261 (+2) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 772 (+21) од.;
  • спеціальної техніки — 563 (+6) од.
Втрати російської армії на 27 червня 2023 року
Втрати російської армії на 27 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ показав, як Сили оборони України знищили логістичний маршрут окупантів на території Донецької області.

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