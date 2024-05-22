В Генштабе сообщили о боевых столкновениях на разных направлениях фронта — оккупанты понесли потери

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сухопутных войск ВСУ

Продолжаются 819-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки в общей сложности произошло 117 боевых столкновений . Потери позиций украинскими военными не допущены.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке в среду, 22 мая.

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Потери армии России по состоянию на 22 мая

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также враг потерял шесть танков, 22 боевых бронированных машины, 41 артиллерийскую систему, средство ПВО, 56 БпЛА ОТР, одну ракету, 59 автомобилей и пять единиц специальной техники.

На каких направлениях сейчас ведутся ожесточенные бои

За прошедшие сутки на фронте всего произошло 117 боевых столкновений. Уже сегодня 22 мая произошло 46 боевых столкновений. Генштаб ВСУ заявил, что украинские воины решительно держат позиции, кое-где контратакуют и уничтожают захватчиков.

Враг продолжает атаковать Харьковщину.

"За минувшие сутки враг потерял более 220 человек, а также 32 единицы вооружения и военной техники — уничтожены танк, бронированная машина, четыре орудия и миномета, девять БпЛА и шесть единиц автомобильной техники противника" , — говорится в сообщении.

На Купянском направлении продолжается пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Невское и Макеевка. Генштаб сообщает, что ситуация под контролем, враг терпит потери. Так, в частности, неподалеку от Берестового уничтожена боевая машина пехоты и три бронетранспортера окупантов.

Российские оккупанты несколько снизили интенсивность наступательных действий на Покровском направлении, но продолжают атаковать другие.

"По уточненной информации, за минувшие сутки враг на Покровском направлении потерял более 320 человек, а также 20 единиц вооружения и военной техники — уничтожены три пушки, четыре автомобиля, пять БпЛА, поврежден танк, пять бронированных машин и два автомобиля противника . Вчерашние 37 атак оккупантам дорого обошлись, но сейчас продолжаются еще три атаки из района Очеретиного» , — пишут в Генштабе ВСУ.

Напряженная ситуация остается на Краматорском направлении, с начала суток противник уже шесть раз пытался улучшить свое тактическое положение. Атакуют захватчики из Бахмута, в направлениях Часов Яр, Ивановское и Клещиевка. Три атаки уже отбиты — уничтожены танк и две БМД окупантов, еще три боестолкновения продолжаются. Во время штурма в районе Ивановского уже уничтожены четыре российских боевых машины десанта, ситуация остается под контролем украинских военных.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Российские оккупанты утром 22 мая обстреляли центральную часть Чугуева Харьковской области. Известно, что враг ранил семь человек.

Ранее мы писали, что российские войска продолжают наступательные действия на восточном фронте Украины, сосредоточив усилия на линии Купянск – Сватово – Кременная. Однако им не удалось достичь существенных прорывов и изменить ход боевых действий, подтвержденных изменений линии фронта не было.