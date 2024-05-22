У Генштабі повідомили про бойові зіткнення на різних напрямках фронту — окупанти зазнали втрат

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сухопутних військ ЗСУ

Триває 819-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби загалом відбулося 117 бойових зіткнень. Втрат позицій українськими військовими не допущено.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні у середу, 22 травня.

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Втрати армії Росії станом на 22 травня

Минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1300 осіб. Також ворог втратив 6 танків, 22 бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, засіб ППО, 56 БпЛА ОТР, 1 ракету, 59 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

На яких напрямках зараз тривають запеклі бої

Протягом минулої доби на фронті загалом відбулося 117 бойових зіткнень.Вже сьогодні, 22 травня, відбулося 46 бойових зіткнень. Генштаб ЗСУ заявив, що українські воїни рішуче тримають позиції, подекуди контратакують та нищать загарбників.

Ворог продовжує атакувати Харківщину.

"За минулу добу ворог втратив понад 220 осіб, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки — знищено танк, броньовану машину, 4 гармати і міномети, 9 БпЛА та 6 одиниць автомобільної техніки противника", — йдеться в повідомленні.

На Куп’янському напрямку наразі триває п’ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Генштаб повідомляє, що ситуація під контролем, ворог зазнає втрат. Так, зокрема, неподалік Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів.

Російські окупанти дещо знизили інтенсивність наступальних дій на Покровському напрямку, але продовжують атакувати інші.

"За уточненою інформацією, за минулу добу ворог на Покровському напрямку втратив понад 320 осіб, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки — знищено 3 гармати, 4 автомобілі, 5 БпЛА, пошкоджено танк, 5 броньованих машин та 2 автомобілі противника. Вчорашні 37 атак окупантам дорого обійшлися, але наразі тривають ще три атаки з району Очеретиного", — пишуть у Генштабі ЗСУ.

Напружена ситуація залишається на Краматорському напрямку, від початку доби противник уже шість разів пробував покращити своє тактичне положення. Атакують загарбники з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Три атаки вже відбито — знищено танк та дві БМД окупантів, ще три боєзіткнення тривають. Під час штурму в районі Іванівського вже знищено чотири російських бойових машини десанту, ситуація залишається під контролем українських військових.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Російські окупанти зранку 22 травня обстріляли центральну частину Чугуєва Харківської області. Наразі відомо, що ворог поранив сім людей.

Раніше ми писали, що російські війська продовжують наступальні дії на східному фронті України, зосередивши зусилля на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Однак їм не вдалося досягти суттєвих проривів та змінити хід бойових дій — підтверджених змін лінії фронту не було.