Командующим Сил беспилотных систем ВСУ стал Сухаревский

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский. Фото: Общественное

Полковник Вадим Сухаревский был назначен на должность командующего Силами беспилотных систем. Это решение было утверждено приказом министра обороны Украины 10 июня 2024 года.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Что известно о Сухаревском

Вадим Сухаревский активно участвует в войне с 2014 года. С февраля 2024 года он отвечает за управление беспилотными системами и внедрение дронов в военные операции.

В прошлом Сухаревский занимал должность начальника штаба 35-й бригады морской пехоты и командовал 503 батальоном морской пехоты, а также служил в Десантных войсках.

За выдающиеся заслуги перед страной он был удостоен звания Герой Украины и награжден орденом "Золотая Звезда". С февраля 2024 года он также исполняет обязанности заместителя Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Пост Генштаба. Фото: скриншот

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал об усовершенствовании структуры военного управления. Он подчеркнул, что война не препятствует переменам.

Мы также писали, что Кабинет Министров Украины поддержал создание отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины. Ранее создать Силы беспилотных систем предложило Минобороны совместно с Генштабом ВСУ.